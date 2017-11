Andere artikelen







Stand van zaken

Meldpunt Madeira Wandelingen-situatie op 31 oktober 2017

Deze service is informatief, gratis en zonder enige verplichting.



A.Meldingen:(nihil)

Deze personen hebben mij gemeld dat ze in een bepaalde periode in Madeira zullen verblijven. Zij ontvangen enkel de contactgegevens van de andere personen die zich voor dezelfde periode ook gemeld hebben. Dezelfde periode is de week waarin uw vakantie valt plus de vorige en de volgende.

voor 2017

week: nihil

voor 2018

week:

B.Intenties:(7)

Deze personen hebben mij meegedeeld dat ze van plan zijn om naar Madeira te

gaan wandelen. Een melding kan betrekking hebben op één persoon, een echtpaar, iemand met

een reisgezel of iemand die al een groepje gevormd heeft. Het aantal meldingen staat vermeld tussen de haakjes. Enkel de aantallen worden aan elke deelnemer regelmatig gemeld. De contactgegevens zijn op aanvraag beschikbaar.

Zie in dit verband ook: https://lnkd.in/g4i4qxf (Deze link kopiëren en in uw Internet Explorer browser plakken)

Voor 2017

week: ? (1)

week 12 tot 48 verblijfsperiode 2 of 3 weken (1)

Voor 2018 week ? (3)

week 3-4 (1)

week 18 (2)

week 22-23 (1)

Met vriendelijke groeten

Luc Cant

stamgast hotel Vila Mia in Fajã da Ovelha, Madeira

www.vilamia.net Voor beschikbaarheid, prijzen of reservaties kunt u altijd de eigenaar/manager rechtstreeks contacteren per mail, telefoon of via het aanvraagformulier met verwijzing naar mijn meldpunt.







Geplaatst op 14 november 2017 09:35 en 45 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.